AVELLA.Forum delle disabilità, il Comune attiva il punto informativo.

La richiesta del Forum delle Disabilità, rappresentato dal Preside Prof.Vincenzo Serpico, è stata accolta dall’amministrazione comunale e dopo la riunione di ieri il Sindaco Vincenzo Biancardi e la vice sindaco Anna Alaia comunicano che sarà attivato un punto informativo che possa accogliere e lavorare richieste di informazioni relative ai servizi per i disabili: sgravi fiscali, inclusione, assistenza sanitaria e attività sociali. La sede provvisoria, in attesa del termine dei lavori presso l’edificio che ospiterà il Comune di Avella, è al Palazzo Baronale ,Piazza Municipio n°1. Il punto infomativo sarà attivo da martedì 15 novembre. Nel punto informativo saranno impegnati un operatore socio sanitario specializzato, una psicologa e i volontari del Servizio Civile, tutti già in forza al Comune di Avella e presso l’ufficio turistico. Gli orari e giorni di apertura al pubblico saranno il martedì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 inoltre è già attivo un numero fisso 0818259320 e il servizio whatsapp 3338847353 per la ricezione delle richieste a distanza e in altri giorni e orari. Intanto sulla pagina ufficiale di facebook il Forum delle disabilità ha pubblicato una nota di apprezzamento per la scelta del nuovo governo: “Il forum delle disabilità di Avella esprime, senza alcun commento politico, la propria soddisfazione per la costituzione, nel nuovo governo, del ministero alla disabilità. Un modo per effettuare legislazione, progetti e finanziamenti, finalizzati ad una delle fasce deboli dei nostri cittadini, i portatori di handicap”