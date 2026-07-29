Avella. Festeggia il compleanno Arcangelo Barba: gli auguri più affettuosi dalla sua famiglia

AVELLA – Una giornata speciale da vivere con il sorriso, l’affetto delle persone care e tanti momenti di felicità. Oggi è il compleanno di Arcangelo Barba, che festeggia un nuovo anno di vita circondato dall’amore della sua famiglia.

Per questa ricorrenza così importante, gli auguri più sinceri arrivano dalla mamma Giuseppina, dal papà Francesco e dal fratello Gianfranco, che hanno voluto dedicargli un pensiero ricco di affetto.

“Che questo giorno speciale sia solo l’inizio di un nuovo anno ricco di salute, serenità, soddisfazioni e tanti momenti felici. Continua a inseguire i tuoi sogni con il sorriso e la forza che ti contraddistinguono. Buon compleanno, Arcangelo, con tutto l’amore della tua famiglia!”

Ad Arcangelo Barba giungano anche gli auguri della nostra redazione, con l’auspicio che possa trascorrere una splendida giornata di festa insieme ai suoi cari.

Buon compleanno, Arcangelo!