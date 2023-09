AVELLA. Festa di Santa Candida, l’associazione Mela presenta la Corrida

Ritorno alle origine per “La Corrida”, storica manifestazione organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale MELA che si è svolta ieri sera nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Santa Candida Puella, allestiti dal Comitato Festa Santa Candida.

Una serata all’insegna del divertimento che ha visto susseguirsi sul palco numerosi concorrenti pronti a contendersi i premi messi in palio dalla MELA: tra canzoni, sketch e risate, il pubblico numeroso accorso nella piazzetta ha potuto trascorrere un paio d’ore di svago.

A condurre la serata, il Presidente della MELA Riccardo D’Avanzo e Imma Forcella, attrice della Compagnia Teatrale Stabile dell’Associazione.

Alla fine tra il tripudio del pubblico il vincitore della manifestazione è stato Francesco Fasolino, che si è esibito nel suo personalissimo cabaret che oramai da 10 anni lo caratterizza; al secondo posto Francesco Vetrano, unico concorrente di Avella che ha cantato “Carmela” di Sergio Bruni mentre terza si è classificata Elvira Della Pia con “Malafemmena”. Il premio per l’esibizione più simpatica invece è andato a Salvatore De Lucia con “Finalmente” di Nino D’Angelo.

L’intermezzo è stato affidato alla coppia Caso-Ianneo, divenuta oramai ospite abituale della MELA che ha deliziato gli spettatori con tantissimi pezzi del repertorio.

Grande la soddisfazione espressa dal sodalizio avellano per la riuscita dell’evento, che ha animato una delle piazze storiche del Paese, ringraziando per la collaborazione il Comune di Avella, il SUAP, Residence Villa Palma, Associazione di Promozione Sociale I SERIAL GRILLER, Francesco Sanseverino detto Sansone, Tonino Longobardi, Pasquale Abate, Azienda Agricola La Forestella, Antonio Pecchia ed ovviamente il Comitato Festa Santa Candida che si è prodigato affinché tutto potesse realizzarsi.