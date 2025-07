Avella, estate tra bolle e sorrisi: il 19 luglio grande “Schiuma Party” al Parco San Pietro

AVELLA (AV) – L’estate entra nel vivo e ad Avella si prepara una giornata all’insegna del divertimento per grandi e piccini. Sabato 19 luglio 2025, il Parco San Pietro ospiterà lo Schiuma Party, un evento atteso con entusiasmo dalla comunità locale, promosso dall’Associazione storico-culturale “I Rami del Melo” in collaborazione con Yuppies Tour.

A partire dalle ore 17:00, il polmone verde della cittadina archeologica si trasformerà in un parco giochi acquatico, con animazione, gonfiabili, uno scivolo acquatico gigante e, naturalmente, una pioggia di schiuma, che renderà l’atmosfera ancora più festosa e rinfrescante.

Pensato soprattutto per i bambini, l’evento si propone come un momento di aggregazione per le famiglie, offrendo un’occasione di svago sano e coinvolgente in un contesto sicuro e curato. L’iniziativa, infatti, si inserisce in un più ampio calendario di eventi estivi che l’associazione promotrice porta avanti con l’obiettivo di valorizzare il territorio e creare occasioni di socialità.

«Vogliamo regalare sorrisi e leggerezza – dichiarano gli organizzatori – in un periodo dell’anno in cui il gioco all’aperto, la condivisione e la spensieratezza rappresentano un diritto per i più piccoli e un momento di felicità per tutti».

Per partecipare allo Schiuma Party è possibile rivolgersi direttamente al gazebo informativo all’ingresso del Parco San Pietro, dove sarà possibile ricevere informazioni e iscriversi alle attività.