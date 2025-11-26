Avella, convocato il Consiglio Comunale: seduta il 2 dicembre 2025

Il Presidente del Consiglio Comunale di Avella ha ufficialmente convocato la prossima seduta ordinaria dell’assise cittadina. La riunione si terrà il 2 dicembre 2025 alle ore 12:00, in prima convocazione, presso la Sala Alvarez del Palazzo Ducale di Avella. In caso di mancanza del numero legale, la seconda convocazione è fissata per il 3 dicembre 2025, sempre alle ore 12:00.

All’ordine del giorno sono previsti diversi punti di rilievo amministrativo, tra cui:

  1. Lettura e approvazione dei verbali della precedente seduta del 21 ottobre 2025.
  2. Ratifica della delibera n. 134 del 31 ottobre 2025, riguardante la variazione del bilancio 2025/2027 ai sensi della normativa vigente.
  3. Variazione e assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2025-2027.
  4. Unione dei Comuni del Baianese – nomina del rappresentante istituzionale.
  5. Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi delle disposizioni nazionali.
  6. Permesso di costruire in deroga per un fabbricato destinato ad albergo per anziani nella località Sant’Atado.

La seduta riveste particolare importanza poiché riguarda temi economico-finanziari cruciali per la gestione del Comune, oltre a decisioni urbanistiche e alla partecipazione territoriale nell’Unione dei Comuni del Baianese.

 