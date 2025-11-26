Avella, convocato il Consiglio Comunale: seduta il 2 dicembre 2025

Il Presidente del Consiglio Comunale di Avella ha ufficialmente convocato la prossima seduta ordinaria dell’assise cittadina. La riunione si terrà il 2 dicembre 2025 alle ore 12:00, in prima convocazione, presso la Sala Alvarez del Palazzo Ducale di Avella. In caso di mancanza del numero legale, la seconda convocazione è fissata per il 3 dicembre 2025, sempre alle ore 12:00.
All’ordine del giorno sono previsti diversi punti di rilievo amministrativo, tra cui:
- Lettura e approvazione dei verbali della precedente seduta del 21 ottobre 2025.
- Ratifica della delibera n. 134 del 31 ottobre 2025, riguardante la variazione del bilancio 2025/2027 ai sensi della normativa vigente.
- Variazione e assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2025-2027.
- Unione dei Comuni del Baianese – nomina del rappresentante istituzionale.
- Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi delle disposizioni nazionali.
- Permesso di costruire in deroga per un fabbricato destinato ad albergo per anziani nella località Sant’Atado.
La seduta riveste particolare importanza poiché riguarda temi economico-finanziari cruciali per la gestione del Comune, oltre a decisioni urbanistiche e alla partecipazione territoriale nell’Unione dei Comuni del Baianese.