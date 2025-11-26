Meteo Campania, migliorano i temporali ma resta l’allerta: prorogata la “Gialla” fino al 27 novembre alle 14

Nonostante il graduale miglioramento delle condizioni meteo, la Campania resta sotto osservazione. Il Centro Funzionale della Regione ha infatti prorogato l’allerta meteo di livello Giallo fino alle 14:00 di giovedì 27 novembre, a causa della persistente fragilità idrogeologica del territorio.

Temporali in attenuazione, ma non è finita

Già dal pomeriggio di oggi si registra una diminuzione dell’intensità dei temporali, come previsto nelle ultime analisi. Nelle prossime ore, spiegano i tecnici, è atteso un ulteriore indebolimento delle precipitazioni, con fenomeni sempre più localizzati e non diffusi.

A partire dalla mezzanotte, i rovesci potranno ancora comparire in modo isolato, soprattutto nelle zone già colpite dal maltempo degli ultimi giorni.

Rischio idrogeologico ancora alto

La criticità gialla resta in vigore nonostante l’indebolimento dei fenomeni: il terreno, infatti, risulta fortemente saturato d’acqua, e questo aumenta la possibilità di:

• ruscellamenti superficiali

• allagamenti di locali interrati o a piano strada

• rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque

• tracimazioni in aree depresse

• innalzamento dei corsi d’acqua

• caduta massi e piccoli smottamenti, anche in assenza di pioggia

È proprio questa condizione di fragilità diffusa a richiedere ulteriore prudenza nelle prossime ore.

Le zone interessate dall’allerta

L’avviso riguarda l’intera fascia costiera campana, dal Casertano al basso Cilento, e nello specifico:

1. Piana campana, Napoli, isole, area vesuviana

2. Alto Volturno e Matese

3. Penisola Sorrentina-Amalfitana, Monti di Sarno e Picentini

4. (zona non presente nelle schede originali)

5. Tusciano e Alto Sele

6. Piana Sele e Alto Cilento

7. Basso Cilento

La proroga scatta dalle 23:59 di oggi, con criticità residua che potrebbe perdurare anche oltre la finestra temporale indicata se il suolo non dovesse drenare a sufficienza.

Le raccomandazioni

La Protezione Civile invita la popolazione a prestare attenzione, soprattutto:

• in prossimità di aree montane

• lungo le strade soggette a frane e caduta massi

• in zone a rischio allagamento

e raccomanda ai Comuni di monitorare il territorio e attivare le misure previste dai piani comunali di protezione civile.