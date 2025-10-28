AVELLA. Chiara Cacace: “Mi auguro che il PD nel Mandamento ritrovi fiducia e un futuro diverso”

Chiara Cacace, già segretaria del Circolo del Partito Democratico di Avella e componente di due Segreterie Provinciali del PD irpino, oggi consigliere di opposizione al Comune di Avella, interviene in vista delle prossime elezioni regionali.

“L’auspicio – afferma Cacace – è che il Partito Democratico, che ormai da anni fatica a radicarsi nel Mandamento, con le nuove energie animate da aspettative e fiducia, possa avere un futuro diverso.

Noi abbiamo dato, ci abbiamo provato a schiena dritta, spesso in solitudine e con non poche difficoltà, ed evidentemente abbiamo ‘fallito’.

Faccio i miei auguri a tutti i candidati, sperando che il tono della campagna elettorale ci consenta di ascoltare proposte e soluzioni concrete su temi fondamentali come sanità, istruzione e trasporti.

Auguri ai tanti amici candidati, con alcuni dei quali ho condiviso percorsi politici e di partito, e ai candidati del nostro Mandamento che, al di là della collocazione, ne rappresentano comunque l’identità e l’impegno.

Infine, un augurio al popolo campano, che dal 26 novembre possa avere una classe politica e amministrativa all’altezza delle proprie potenzialità e dei non pochi problemi che la nostra terra ancora vive.”