In questi giorni il COCIR ( Comitato civico Irpino), che vede in prima linea il Notaio Pesiri e tanti altri cittadini e “I candidati al Consiglio Regionale ascoltino il mondo del civismo” cittadine desiderose di cambiamento, ha rilanciato un’altra importante proposta sul tema sanità.

Si tratta di un sistema digitale di tracciamento del paziente in Pronto Soccorso (come ad esempio “PS Tracker” in Liguria), che consente trasparenza e conoscenza della situazione dello stesso in PS da parte dei familiari.

È uno strumento che si sta diffondendo progressivamente in diverse zone d’Italia: Liguria, Sicilia, Lazio.

Guardiamo quindi positivamente a questa proposta (e all’impegno che il COCIR sta mettendo sul tema sanità in genere), che potrebbe consentire non soltanto maggiore serenità di chi si trova in attesa in Pronto Soccorso, ma anche più tranquillità del personale sanitario, che potrebbe cosi trovarsi nella condizione di subire meno pressioni esterne.

Per ultimo, ma non meno importante, invitiamo tutti i candidati al Consiglio Regionale ad ascoltare queste proposte che arrivano dal mondo dell’impegno civico, ritenendole linfa viva e, soprattutto, soluzioni concrete a vantaggio di tutti i cittadini.

Come Popolari Uniti sosteniamo con convinzione questa proposta, che peraltro armonizza anche le esigenze dell’utenza e di chi lavora in sanità”.

Giuseppe Vecchione

Coordinatore Prov. Tempi Nuovi – Popolari Uniti

Amerigo Festa

Presidente Provinciale Tempi Nuovi – Popolari Uniti

Gaetano De Santis

Coordinatore Avellino città Tempi Nuovi – Popolari Uniti