VISCIANO. Oggi si è svolto l’Open Day per la vaccinazione dei più piccoli

Open Day vaccini oggi a Visciano, promosso dal Comune e dall’Asl Napoli 3 Sud, con gli operatori dell’Atapc Protezione Civile che hanno fatto da coordinati diretti dal presidente Gioacchino Iovino.

Vaccinazioni riservate ai ragazzi tra i 5 e gli 11 anni. Un iniziativa voluta dal sindaco, che è anche medico Asl 3 Sud, Gianfranco Meo. I numeri parlano di un cospicuo numero di contagiati e in quarantena nel vasto comprensorio nolano e Basso Irpino. Come più volte sollecitato da associazioni e forze politiche in loco, come la Democrazia Cristiana, non si conosce il numero esatto di positivi in paese. Sembra che nel comprensorio e in paese non vengono rispettate le norme vigenti e si agisce “a briglie sciolte”, dove si omette in molti casi l’uso delle mascherine e altre norme basilari. Forse anche perché la gente è stanca di queste norme in vigore da ormai quasi 2 anni. Ma tanti sono i cittadini che sono attenti nel rispetto dei comportamenti da utilizzare. Le farmacie sono prese d’assalto per il rituale tampone, che sembra diventato un abitudine per verificare la positività o meno al Covid.

Nicola Valeri

