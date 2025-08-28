AVELLA. Caruso Fioravante e Serino Elisabetta: 50 anni di amore e vita insieme

Oggi è un giorno che brilla di emozione e orgoglio: Caruso Fioravante e Serino Elisabetta festeggiano le loro Nozze d’Oro, un traguardo che racconta mezzo secolo di amore, dedizione e vita condivisa.

Cinquant’anni insieme non sono soltanto un numero, ma il simbolo di un cammino fatto di gioie e sacrifici, di sorrisi e di lacrime, di ostacoli superati e di sogni realizzati. Una storia scritta giorno dopo giorno, mano nella mano, con la forza dell’amore e la complicità che ha reso il loro matrimonio un esempio luminoso per figli, nipoti e per tutta la famiglia.

In questo giorno speciale, i figli Antonio, Anna Maria e Carmine, insieme ai nipoti e a tutta la famiglia, desiderano esprimere la loro immensa gratitudine e il loro affetto, celebrando non solo l’amore che li unisce, ma anche i valori che hanno trasmesso: la pazienza, la fedeltà, il rispetto e soprattutto la bellezza dello stare insieme.

Un’unione che dopo cinquant’anni continua a rinnovarsi, dimostrando che il vero amore non conosce tempo, ma cresce e si rafforza con esso.

A voi, Caruso Fioravante e Serino Elisabetta, i nostri più sinceri auguri: che questo anniversario sia la celebrazione di un passato indimenticabile, di un presente colmo di gioia e di un futuro ancora ricco di serenità e amore.

Buone Nozze d’Oro!