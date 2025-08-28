Una giornata speciale merita auguri altrettanto speciali: tantissimi auguri di buon compleanno ad Anna Rondine di Quadrelle!

Tutti i tuoi colleghi del Liceo Scientifico Statale “Mancini” di Avellino ti dedicano un pensiero affettuoso e sincero, augurandoti una festa indimenticabile, ricca di sorrisi, abbracci, affetto e tante belle sorprese.

Che questo nuovo anno di vita sia per te fonte di serenità, soddisfazioni personali e professionali, e tanta felicità.. Con grande stima e affetto,

I tuoi colleghi