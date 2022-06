AVELLA. Annunciato il cartellone estivo 2022, ce ne è davvero per tutti i gusti.

L’ Avella Art Festival, insieme al Pomigliano Jazz, presenta un ricco cartellone con quattro concerti nello splendido Anfiteatro Romano:

4 luglio Mario Nappi 5tet

7 luglio Black net 5tet

12 luglio Peppe Servillo & Solis String Quartet in Carosonamente

16 luglio (Pomigliano jazz) HIROMI The Piano Quintet

A questo intenso programma in musica si affiancheranno gli spettacoli teatrali, tra cui quelli itineranti della rassegna I Racconti di Dioniso, con più date in diversi siti archeologici, l’offerta del Museo Immersivo Archeologico, musica popolare e sagra di settembre ed ottobre (Pane, Ammore e Tarantella e la Sagra della castagna e della nocciola) e la novità dell’Abella Cup, un torneo di calcetto che si annuncia con una formula tutta nuova per far incontrare cultura e sport.

“Nonostante quest’anno non siano previsti finanziamenti regionali – afferma il Sindaco Vincenzo Biancardi – abbiamo messo in campo tutte le forze per offrire un cartellone ampio e variegato che si muove su tre direttrici.

In primis il ruolo delle associazioni che garantiscono, ogni anno, iniziative importanti alle quali si aggiungono sempre nuove idee, penso all’Abella Cup.

Poi – continua il Sindaco – devo sottolineare con piacere che si amplia l’azione di partnership con realtà di qualità: oltre al Pomigliano Jazz che non mancherà all’Anfiteatro con una grande artista internazionale, da quest’anno abbiamo, infatti, la nuova collaborazione con il Teatro itinerante de I Racconti di Dioniso.

E, infine, terzo punto fermo la riconferma della nostra iniziativa storica: l’Avella Art Festival, con una bigliettazione a prezzi assolutamente popolari che permetterà a tutti di godersi bellissimi concerti. Senza dimenticare – conclude Biancardi – che l’intero cartellone si svolge in siti storico-archeologici che tutti ci invidiano”.

Appuntamento, quindi, all’Anfiteatro Romano di Avella a partire dal 4 luglio.

Per le manifestazioni a pagamento biglietti su www.azzurroservice.net

Per info su tutto il cartellone: Ufficio Turistico del Comune di Avella

Contatto Whattsapp 3338847353

