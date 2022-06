A16 -A fuoco autoarticolato che trasportava angurie, nessuna conseguenza per l’autista di Palma Campania. Foto

I Vigili del Fuoco di Avellino, nella tarda mattinata di oggi 27 giugno, sono intervenuti sull’autostrada A 16, Napoli – Canosa, al Km. 98,900 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Vallata, per un incendio che ha riguardato un autoarticolato in transito che trasportava Angurie. Tre le squadre intervenute, una del distaccamento di Grottaminarda, una da Bisaccia e un’autobotte dalla sede centrale di Avellino. Le fiamme che hanno avvolto il pesante automezzo sono state spente, e le operazione di messa in sicurezza e di rimozione della carcassa si sono protratte fino alle ore 16’30. Durante le operazioni di soccorso la corsia in direzione Canosa è rimasta chiusa al traffico con molti disagi per i viaggiatori. L’uomo alla guida, proveniente da Palma Campania e diretto in Puglia per depositare il carico, non ha subito conseguenza, tranne un comprensibile spavento.





adsense – Responsive – Post Articolo