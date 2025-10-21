Ad Avella si riuniscono gli aderenti di Sinistra Italiana: focus su Sanità e Trasporti

AVELLA (AV) – Si è tenuto nella serata di ieri un incontro tra alcuni aderenti e simpatizzanti di Sinistra Italiana, riunitisi per discutere delle problematiche e delle prospettive del territorio, con particolare attenzione ai temi della sanità pubblica e dei trasporti.

All’iniziativa hanno partecipato Salvatore Iasevoli, Armando Mazzeo, Angelo Napolitano, Vincenzo Serpico, Adolfo Stellato e il candidato consigliere regionale Nello Di Palma, che hanno tracciato un quadro chiaro delle principali criticità che interessano l’area della Bassa Irpinia.

Durante il confronto è emersa la volontà di costruire una presenza organizzata e stabile del partito sul territorio, attraverso la creazione di una sezione intercomunale e/o interprovinciale che possa fare da punto di riferimento tra l’area napoletana e quella irpina.

Gli interventi hanno sottolineato l’importanza di un’azione politica mirata a difendere i servizi essenziali, a partire dal diritto alla salute e dalla mobilità sostenibile, due questioni ritenute centrali per lo sviluppo sociale ed economico del territorio.

L’incontro si è concluso con l’impegno a proseguire il confronto nelle prossime settimane, con l’obiettivo di ampliare la partecipazione e favorire una rete territoriale più ampia e radicata.