ATRIPALDA. Conto termico 3.0, la nuova era degli incentivi per l’efficienza energetica

Si terrà ad Atripalda, venerdì 24 ottobre a partire dalle ore 14.30, presso la sala convegni Formaedil, in Contrada San Lorenzo 1, l’evento formativo “Conto termico 3.0, la nuova era degli incentivi per l’efficienza energetica”, organizzato dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Avellino. Ad aprire i lavori sarà il presidente degli architetti irpini, Vincenzo De Maio. Seguirà la relazione dell’energy manager professional Vittorio Caggiano, che illustrerà le finalità, l’ambito di applicazione, le modalità di erogazione, la durata dell’incentivo e la cumulabilità di più interventi, oltre alla possibilità di combinare il nuovo Conto Termico 3.0 con altri strumenti di incentivazione. L’incontro costituirà un’importante occasione di approfondimento tecnico e di confronto professionale, con l’analisi di casi di studio e l’apertura di un dibattito sui temi trattati.

“Con questo appuntamento intendiamo fornire ai colleghi architetti un aggiornamento puntuale su un tema di grande attualità come quello dell’efficienza energetica e delle nuove opportunità offerte dal Conto Termico 3.0. L’Ordine continua a promuovere momenti di formazione qualificata per accrescere le competenze della nostra categoria e contribuire concretamente alla transizione energetica del territorio irpino.” Lo ha dichiarato il presidenteVincenzo De Maio.