Come organizzare lo spazio in un locale, tra banconi bar, arredi e decori

Ogni bar è un punto d’incontro quotidiano. C’è chi entra di corsa per un caffè, chi si ferma a chiacchierare, chi sceglie il bar come spazio di co-working per qualche ora. Per tutti, ciò che colpisce è l’atmosfera che si respira. E quell’atmosfera nasce anche dall’organizzazione dello spazio.

Il fulcro è sempre il bancone, primo elemento che accoglie il cliente e principale strumento di lavoro per chi sta dall’altra parte. Chi gestisce il locale trova diverse soluzioni di banconi bar, studiate tra estetica e funzionalità: modelli personalizzabili, che mettono al primo posto igiene e praticità. E si adattano tanto ai piccoli locali di quartiere quanto ai bar di grandi dimensioni

Lo spazio dietro il bancone da bar: efficienza e ordine

Chi lavora in un bar lo sa bene: i secondi contano. La rapidità è un plus per il cliente, sia per un cappuccino, un cocktail o un panino al volo. Per questo lo spazio dietro il bancone deve essere pensato come una piccola officina, in cui ogni elemento ha una posizione precisa.

Poiché il flusso di persone che entrano in un bar ogni giorno è spesso intenso, l’obiettivo è di non perdere tempo e alleggerire il lavoro del personale, aspetto raggiungibile solo se c’è efficienza dietro il banco. Non bisogna mai dimenticare l’altro lato della medaglia: un servizio veloce e ordinato viene percepito dal cliente con professionalità.

Arredi che costruiscono identità

Se funzionalità e ordine sono imprescindibili, anche l’occhio vuole la sua parte, in particolare nell’era degli scatti su Instagram, dove ogni bar può acquisire maggiore popolarità con le giuste scelte.

Il design degli arredi comunica immediatamente l’identità del locale. E gli stili da scegliere sono tanti: un bancone dalle linee essenziali e dai toni neutri per chi apprezza il moderno, materiali caldi e dettagli artigianali per le atmosfere più tradizionali.

La percezione del cliente viene influenzata da ulteriori dettagli: i colori, per esempio, quindi meglio non esagerare con i contrasti a attenersi a influenze specifiche, in particolare se è presente un tema.

Trovare il bancone da bar non è difficile: le aziende specializzate mettono a disposizione un’ampia gamma di soluzioni, in cui design e praticità sono veri pilastri. Tra i plus troviamo le superfici resistenti e facili da igienizzare, perché strutture che non richiedono una sostituzione nel breve periodo sono da preferire. Meglio investire subito nella qualità.

Dal progetto all’esperienza quotidiana

Durante la fase di progettazione, c’è un aspetto da non dimenticare: immaginare il locale che prende “vita”. I primi clienti, chi prende un caffè al volo al bancone, i dipendenti che servono ai tavoli. Dobbiamo avere ben chiaro di rendere il lavoro più semplice e la permanenza dei clienti più piacevole.

Un bar, poi, non resta mai uguale a se stesso: cambiano i clienti, gli orari di maggiore affluenza, perfino le abitudini di consumo. Teniamolo a mente durante la scelta dei banconi e degli arredi, per adattarci a queste trasformazioni senza dover riprogettare tutto da capo. È un investimento che guarda al futuro e allo stesso tempo tiene viva l’identità del locale, pur evolvendo con il tempo.