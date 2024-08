Sos microdiscariche a Sarno: emergenza in via Pantano Gnilino. Il consigliere comunale Enrico Sirica chiede un piano per affrontare il problema dei cumuli di rifiuti in tutta la città

Enrico Sirica, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha sollecitato un intervento urgente per la rimozione della micro discarica presente in via Pantano Gnilino e ha proposto un piano per affrontare il problema dei cumuli di rifiuti in tutta la città, basato su una maggiore sensibilizzazione della cittadinanza.

“È fondamentale che interveniamo prontamente per rimuovere la micro discarica in via Pantano Gnilino. La presenza di questi rifiuti non solo deturpa il paesaggio, ma rappresenta anche un potenziale rischio per la salute pubblica,” ha dichiarato Enrico Sirica. “Siamo consapevoli che il problema dei rifiuti abbandonati non si limita a questa zona, e per questo motivo è necessario sviluppare un piano di azione che coinvolga l’intera città”.

Il consigliere Sirica ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di mantenere pulito il proprio ambiente. “Credo fermamente che la soluzione a lungo termine per eliminare le microdiscariche passi attraverso una maggiore sensibilizzazione della cittadinanza. Dobbiamo educare e informare i nostri concittadini sull’importanza di smaltire i rifiuti in modo corretto e di prendersi cura del proprio territorio”.

Sirica ha poi aggiunto: “Proporrò al consiglio comunale di adottare campagne di sensibilizzazione e iniziative comunitarie volte a promuovere la responsabilità ambientale. Solo attraverso uno sforzo congiunto potremo garantire un ambiente più pulito e salubre per tutti i cittadini di Sarno”.

L’invito del consigliere comunale Sirica è a lavorare insieme per il bene della comunità, valorizzando il territorio e preservandolo per le future generazioni sarnesi.