Un paese da Amare, agosto a Sant’Angelo dei Lombardi con I Nomadi e Ambrogio Sparagna.

Un Paese da Amare è l’agosto 2024 a Sant’Angelo dei Lombardi. Il programma è promosso dall’Amministrazione comunale con la collaborazione di associazioni e privati. Concerti, spettacoli, giochi, enogastronomia in più luoghi del paese e nelle varie contrade. Dopo le prime giornate che hanno visto associazioni e privati attivi nell’organizzazione di eventi (Associazione San Giuseppe, rosticceria Lo Sfizio e Route 66 e altri) , il programma prosegue con “Tutti in Piazza”, con la presenza dei mercatini di Campagna Amica curati dalla Coldiretti e i concerti di Folk in Progress (6 agosto) e Musica Solare (7 agosto). Dall’8 all’11 agosto la tradizionale Festa della Trebbiatura in contrada Sant’Antuono, a cura dell’associazione culturale Sant’Antuono. Il 12 agosto si torna in piazza De Sanctis alle 22:00 per l’esibizione di Ambrogio Sparagna e la sua “Taranta d’Amore”. Il 13 agosto Tango argentino con l’esibizione dei maestri Alexandre Bellarosa e Mariana Avila: ore 20:30 presso la Cantina re lu Sacrestano, a seguire Algar Dj.

La serata più attesa è il 14 agosto, con I Nomadi nel live tour 2024: inizio ore 21:00, ingresso gratuito. E dalla mezzanotte la Notte Bianca a cura del Forum dei Giovani. Come da tradizione, la serata del 15 agosto si svolgerà in contrada Assunta con lo spettacolo musicale di Giullari e Bertoli. Il 16 tutti in pista a piazza De Sanctis quando sarà la volta di Radio Ibiza Live, evento a cura dell’Associazione Cattolica San Rocco. Il 17 agosto torna il Premio Protagonisti d’Irpinia al Castello degli Imperiale, con riconoscimenti alle personalità che stanno dando lustro al paese o all’Irpinia stessa nell’imprenditoria o nella cultura del lavoro. “Siamo particolarmente soddisfatti – dichiara il sindaco Rosanna Repole – per un programma condiviso con tantissime realtà di Sant’Angelo. Il contributo di ognuno, come idee e come impegno, è stato notevole. Di conseguenza il numero di eventi organizzati, così come la loro qualità, ben rappresenta il lavoro svolto”.

E si continua il 18 agosto con il Torneo di Paintball, il 20 agosto con il Jazz di The Optimist Quartet nell’Anfiteatro del Centro Storico, il 23 con Emme Quadro, live musica a Casa Loreto. Il 24 agosto Festa della Madonna degli Eremiti, a cura del comitato dell’omonima contrada. Il 25 agosto Luci e Suoni nel Castello illuminato, il 27 l’Aperiforum al Centro sociale. Chiusura di agosto con il Summer Night Party (il 29), organizzato dalla Caffetteria La Piazzetta e l’Apericena a Casa Loreto a cura di Fischetti Events (il 30).

Il programma, oltre alle realtà già citate, vede inoltre la collaborazione dell’Associazione Don Siro Colombo, della cooperativa Il Germoglio, dell’Associazione Irpinia 2000 Onlus e del Centro SAI di Sant’Angelo dei Lombardi, della cooperativa di comunità Stazione Goleto, del Gruppo Frates e delle Misericordie.