Guardia Sanframondi (BN), la chiusura del Liceo Scientifico e la soppressione di una sezione della Scuola dell’Infanzia

Il gruppo consiliare di opposizione ‘Guardia sei tu’: “Un fallimento per l’intera comunità, ora i ragazzi pagano le conseguenze”.

Questa mattina le famiglie degli studenti del Liceo Scientifico di Guardia Sanframondi sono state contattate dalla Segreteria Scolastica che ha comunicato che la classe quinta, unica rimasta, non sarà attivata per il prossimo anno scolastico. Una notizia che segna di fatto la chiusura definitiva del corso di studi nel territorio.

Alla perdita del Liceo Scientifico si aggiunge un’ulteriore penalizzazione per l’offerta formativa: da quest’anno è stata soppressa una sezione della Scuola dell’Infanzia, con la conseguenza che i bambini di tre anni verranno smistati nelle classi già esistenti, con ricadute sull’organizzazione didattica e sulla serenità dei più piccoli.

“Quando una scuola chiude non è solo un edificio che si spegne: è una comunità intera che perde futuro – dichiarano i consiglieri del gruppo di opposizione consiliare ‘Guardia sei tu’ –. Il Sindaco e l’Amministrazione comunale avrebbero dovuto intervenire, sostenere le famiglie, tutelare i ragazzi. Invece hanno scelto ancora una volta l’immobilismo, e oggi è troppo tardi”.

Particolarmente grave è la situazione degli studenti che erano ormai vicini alla fine del percorso scolastico: “Avrebbero avuto il diritto di concludere i loro studi con i propri insegnanti e nel loro ambiente, arrivando alla maturità nella scuola che avevano scelto – proseguono –. Invece, a pochi mesi dall’esame di maturità, si trovano costretti a cambiare istituto, con inevitabili sentimenti di smarrimento e sfiducia”.

La chiusura di una scuola e la soppressione di una sezione, sottolinea il gruppo consiliare, rappresentano “il segno tangibile di una politica senza visione, incapace di difendere il bene più prezioso: i nostri giovani e il loro futuro”.

Per queste ragioni, nel pomeriggio di oggi, ‘Guardia sei tu’ sta inoltrando un’interrogazione urgente al Presidente del Consiglio Comunale per chiedere l’inserimento della vicenda tra i punti all’Ordine del Giorno della prossima seduta consiliare, convocata per il 26 agosto.