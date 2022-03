Scafati: Il Consiglio comunale approva il RUEC

Con 13 voti a favore, 3 contrari e due astenuti il Consiglio comunale, nella seduta di ieri, ha approvato il Regolamento urbanistico edilizio comunale, strumento per la pianificazione urbanistica finalizzato a disciplinare le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni urbanistico-edi lizie sul territorio comunale. Nell’ambito della stessa seduta l’Assise cittadina ha deliberato, tra le altre pro – poste, la modifica al regolamento per le strutture sociali diurne per anziani e la modifica al regolamento di contabilità armonizzata adottato ai sensi dell’art.152 del decreto legislativo 267/200, modificato ed integrato dal decreto legislativo 126/2014.

“Un altro importante passo in avanti – ha commentato il Sindaco Cristoforo Salvati – è stato com piuto da questa Amministrazione. L’approvazione del RUEC rappresenta non solo un atto doveroso finaliz zato al recepimento del Regolamento Edilizio Nazionale, ma anche un obiettivo strategico nell’ambito delle azioni che stiamo mettendo in campo per la crescita e la riqualificazione del territorio. Con il regolamento approvato in Consiglio comunale forniremo ai cittadini scafatesi uno strumento fondamentale per poter pro grammare interventi migliorativi per le proprie abitazioni e per le proprie attività imprenditoriali, agevolan do anche gli uffici comunali competenti nelle attività di gestione delle pratiche. Un’occasione unica per dare speranza a chi vuole investire, sviluppare attività produttive per creare opportunità di lavoro e condizioni di sviluppo economico. Ringrazio i tecnici del settore V Pianificazione e sviluppo del territorio, il responsabile, l’arch. Lucido Di Gregorio, per aver predisposto il testo che ci contente di adeguarci al quadro normativo di riferimento nazionale e regionale. Convocheremo per la prossima settimana un incontro con i professionisti del settore nella Sala consiliare per presentare ufficialmente il regolamento approvato.

Deliberata, in apertura di seduta, la surroga del Consigliere comunale Camillo Auricchio (Fratelli d’Italia), cessato dalla carica per accettazione della nomina di Assessore, con convalida del subentrante, il neo Consi gliere comunale Pietro Carella.

Via libera del Consiglio comunale anche alla nomina dei componenti della Commissione locale per il pae saggio che si indicano di seguito:

– Massimo Annunziata

– Paola Della Monica

– Gabriele Bosso

– Elena Del Gaudio

– Anna Vergatti

