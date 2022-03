Novipiù Casale kappaò, Givova Scafati in semifinale di Coppa Italia

E’ finito 87-72 il primo quarto dell’edizione 2022 delle Final Eight di Coppa Italia. La Givova Scafati si è aggiudicata il successo contro la Novipiù Casale Monferrato e lo ha fatto con pieno merito, grazie ad una sfida intensa e determinata.

Coach Rossi decide di tenere fuori Raucci per questa sfida, mentre il suo dirimpettaio Valentini è costretto a fare a meno per infortunio di Okeke, L. Valentini e Williams (in panchina solo per onore di firma).

Le buone percentuali di tiro e l’intensità difensiva alla fine ha fatto la differenza, nonostante il dominio dei piemontesi sotto i tabelloni.

Coach Alessandro Rossi: «Era una partita che mostrava delle insidie e che, a parte il secondo quarto, abbiamo tenuto in mano. Abbiamo sempre creduto nelle cose che facciamo, anche quando abbiamo passaggi a vuoto. Usciamo dal campo con 87 punti fatti, buone percentuale e una difesa che è cresciuta nel secondo tempo. Queste partite ci servono per capire a che livello siamo e quali sono le cose da correggere. Siamo felici di avere avuto accesso alle semifinali, siamo pronti e lo faremo a testa alta. Dobbiamo lavorare sui nostri punti di forza, tra cui il gioco aggressivo ed intenso, anche se non ci riesce sempre per merito degli avversari. Dobbiamo essere sempre coesi e compatti».

