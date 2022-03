Scafati: Emergenza profughi, il Sindaco incontra i parroci del territorio.

Questa mattina il Sindaco Cristoforo Salvati ha incontrato i parroci di Scafati per definire e concordare un piano di intervento condiviso finalizzato a garantire sostegno ed assistenza ai profughi ucraini in fuga dai territori interessati dalla guerra. Presenti all’incontro anche l’Assessore alle Politiche sociali, Raffaele Sicignano, il Responsabile del settore II “Servizi al cittadino”, dott.ssa Carmela Pauciulo, il Responsabile del settore IX “Polizia municipale”, dott. Salvatore Dionisio, il responsabile della Protezione civile, arch. Maurizio Albano.

“Si è trattato – ha spiegato il Sindaco Cristoforo Salvati – solo del primo di una serie di incontri che intendiamo promuovere per attivare un percorso di solidarietà condiviso, che veda la partecipazione di tutte le espressioni della società civile. Recependo le indicazioni della Prefettura, ci attiveremo subito e con ogni mezzo per fornire assistenza ai profughi che arriveranno nella nostra città, regolarizzando prima di tutto la loro presenza sul territorio, per consentire loro di accedere nel più breve tempo possibile all’assistenza sanitaria e logistica prevista. Il confronto con i parroci è stato molto proficuo in quanto le parrocchie rappresentano i primi punti di riferimento per chi necessità di aiuto. Come Amministrazione forniremo tutta la disponibilità necessaria per assicurare accoglienza ai rifugiati. Data l’emergenza, attiveremo i servizi sociali comunali e valuteremo anche l’ipotesi, se fattibile, di mettere a disposizione, eventualmente, immobili comunali liberi dove accogliere i profughi, con particolare riguardo ai minori, alle donne, agli anziani e ai soggetti più fragili” .

