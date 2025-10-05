Baronissi, la fortuna bussa alla porta: un gratta e vinci regala una vita nuova

Baronissi. La dea bendata fa tappa in città e lo fa in grande stile. Un fortunatissimo giocatore ha centrato una vincita da 5 milioni di euro grazie a un gratta e vinci “100X” acquistato al bar tabacchi Aliberti, all’interno della stazione di servizio IP di via Allende.

Secondo quanto trapelato, il vincitore, un cliente abituale del locale, avrebbe inizialmente pensato di aver vinto “solo” 5mila euro, salvo poi accorgersi della cifra reale, destinata a cambiargli per sempre la vita. Il biglietto vincente riportava il numero 17, da molti considerato simbolo di sfortuna, ma che in questo caso ha scritto una storia di pura fortuna.

La scena, raccontano i presenti, è stata surreale. L’uomo, visibilmente scosso ma incredulo, ha lasciato il locale in silenzio, mentre tra i clienti si diffondeva la notizia della vincita record.

Un evento straordinario che trasforma Baronissi in uno dei luoghi più fortunati d’Italia e che restituisce, almeno per un giorno, la magia del sogno possibile nascosta dietro un semplice gratta e vinci da 20 euro.