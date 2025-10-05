Salerno, panico a Fuorni: un’auto sfonda la sala di un ristorante, ferita una donna

SALERNO – Attimi di paura nel quartiere Fuorni, a Salerno, dove nel pomeriggio di sabato un uomo alla guida di una Smart ha fatto irruzione con l’auto all’interno del ristorante Compagnia del Concord, distruggendo parte della parete e terminando la corsa al centro della sala.

Secondo le prime ricostruzioni, il gesto sarebbe legato a motivi personali, ma la dinamica resta al vaglio delle forze dell’ordine. Testimoni riferiscono che l’uomo avrebbe tentato più volte di accedere al locale nei minuti precedenti all’incidente, tanto che era già stata allertata la Polizia, intervenuta immediatamente dopo l’impatto.

La scena è stata caotica: tavoli rovesciati, vetri infranti e clienti in fuga tra urla e panico. Una donna, colpita durante l’irruzione, è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal 118. Trasportata in ospedale in barella, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e verificato la stabilità della struttura. L’uomo, subito bloccato e portato in caserma, è ora sotto interrogatorio per chiarire i motivi dell’accaduto.

L’episodio, che ha scosso la tranquillità del quartiere, riapre il dibattito sulla sicurezza nei locali pubblici e sull’urgenza di potenziare i controlli preventivi nei casi di comportamenti potenzialmente pericolosi.

Un pomeriggio di ordinario fine settimana trasformato, in pochi secondi, in un incubo.