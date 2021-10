Appalti truccati a Salerno, Polichetti (Udc): “La posizione di Michele Sarno è incompatibile. Decida se vuole fare politica o il legale di Vittorio Zoccola”

“Dalle cronache giornalistiche sulle dichiarazioni rilasciate dall’imprenditore Vittorio Zoccola ai magistrati della Procura di Salerno emerge la posizione di un consigliere comunale che, all’epoca dei fatti, era in quota centrosinistra e alle ultime Amministrative ha sposato la causa del centrodestra. Ecco perché appare ancora più incompatibile la posizione dell’avvocato Michele Sarno, difensore del signor Zoccola e principale rappresentante del centrodestra salernitano in consiglio comunale. Lasci l’incarico da difensore di Zoccola o si dimetta da consigliere comunale una volta proclamato. La sua posizione attuale appare chiaramente incompatibile, oltre che deontologicamente ambigua, nonché inopportuna sul piano politico soprattutto nei confronti dei cittadini che gli hanno dato il voto”.

Così Mario Polichetti, segretario provinciale, vice segretario regionale e coordinatore nazionale per il comparto Sanità dell’Udc, commenta le ultime vicende in merito all’inchiesta sugli appalti truccati al Comune di Salerno.

