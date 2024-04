Incendio alla Fiera Campionaria di Venticano: morte di pulcini e intervento delle forze dell’ordine

Nelle prime ore di oggi, un principio d’incendio ha scosso la tranquillità della Fiera Campionaria di Venticano, causando danni materiali e la perdita di vite innocenti. I Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e i Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e garantire la sicurezza sul luogo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio, molto probabilmente scaturito da un corto circuito, ha avuto origine in uno degli stand dedicati alla vendita di animali. Le fiamme hanno rapidamente preso piede, causando danni significativi e, purtroppo, la morte di alcuni pulcini.

Al momento, le autorità competenti stanno conducendo approfonditi accertamenti per determinare le cause esatte dell’incendio e valutare eventuali responsabilità. È fondamentale garantire la massima trasparenza e determinare le misure necessarie per prevenire simili fatti in futuro.