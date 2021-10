La Sandro Abate trova l’accordo col portiere Jhons.

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2021/2022 il diritto alle prestazioni sportive di You Nouss Guennounna detto Jhons, portiere, classe 1991, di nazionalità italiana. Jhons in carriera ha vestito le maglie del Pesaro, della Came Dosson, del Real Rieti, della Reggiana, del Kaos e dell’Orte. Ha vinto due scudetti, una Coppa Italia, una Winter Cup. Ha scelto il 22 come numero di maglia.

“Grazie alla Sandro Abate per la fiducia riposta in me, dichiara Jhons. Arrivo in un club che da subito mi ha colpito positivamente per la determinazione e la voglia di vincere, arrivo in un gruppo con tanti campioni, non vedo l’ora di conoscere i nostri tifosi al Palazzetto, per essere tutti uniti nel vincere. Sono a disposizione del Mister, voglio fare molto bene. Un saluto ai nostri tifosi e alla città di Avellino”.

