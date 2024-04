MUGNANO DEL CARDINALE. Il il “Salame di Mugnano del Cardinale” a pochi passi del riconoscimento IGP, presentata l’istanza.

Ad annunciarlo il consulente agronomo Italo Santangelo ed il presidente del Comitato Promotore Paolo Corbisiero dell’omonimo salumificio in rappresentanza anche degli altri membri del comitato: salumifici Canonico, Schettino, Picariello, Guerriero e Saveriano.

Il «Salame di Mugnano del Cardinale» possiede tutti i requisiti, di reputazione e qualità del prodotto, che la regolamentazione comunitaria richiede per il riconoscimento di nuove indicazioni geografiche. Un obiettivo ambizioso ma realizzabile, che potrà contraddistinguere questo prodotto tipico e di pregio e contribuire al suo rilancio in termini economici e di sviluppo sostenibile. L’IGP potrà essere il giusto riconoscimento alla particolare specificità del «Salame di Mugnano del Cardinale», fondata sul connubio che si è creato nei secoli tra questo caratteristico ed originale prodotto ed il territorio, dove qui, anche per le favorevoli condizioni climatiche ed ambientali esso è considerato un prodotto di qualità pregiata riconosciuta dai consumatori di tutto il nostro Paese. Agli operatori locali va il merito di aver difeso la produzione di questo salume con caparbietà e capacità nel corso del tempo, salvando la produzione tradizionale dall’omologazione produttiva e commerciale imperante, a seguito della globalizzazione dei commerci e dei consumi. L’istanza di riconoscimento sarà presentata alle competenti autorità nazionali e regionali nei prossimi giorni dal Comitato promotore, che in assemblea ha approvato la documentazione tecnico-storica da allegare alla richiesta.

