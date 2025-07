Salerno si accende: oggi, 5 luglio, torna la Notte Bianca 2025

Musica, spettacoli e intrattenimento per una notte indimenticabile

Salerno, oggi sabato 5 luglio 2025, torna a vivere una delle sue notti più attese: la Notte Bianca. Un grande evento gratuito che animerà le piazze, i quartieri e le strade cittadine con musica dal vivo, artisti di fama nazionale, spettacoli per bambini, esibizioni sportive e comicità. Una vera e propria maratona culturale e musicale che si snoderà per tutta la serata e fino a notte fonda.

I GRANDI EVENTI DELLA SERATA

Mercatello – Piazza M. Grasso | Ore 22:00

Romantica Live – I Migliori Anni Tour

Un imperdibile tuffo nella musica del passato con:

• Daniele dei Romans

• Franco IV e Franco I

• Giada Caliendo

• Gianfranco Caliendo

• Giuliano dei Notturni

• Michele Pecora

• Santino Rocchetti

Conducono: Benny Ronca ed Elisabetta Viviani

Ore 24:00 – Formula 3

L’iconica band legata a Lucio Battisti chiuderà la serata con una performance storica.

Pastena – Giardini di Villa Carrara | Ore 19:00

Notte (quasi) Bianca per i Bambini

Spettacolo dedicato ai più piccoli con:

• Elisabetta Viviani, voce storica di “Heidi”

• Antonio Diana, ventriloquo

Via VI Settembre | Ore 20:00

La Notte Bianca delle Arti Marziali

Spazio alle arti marziali con dimostrazioni e performance spettacolari.

Piazza della Resistenza

• Ore 22:00 – Riccardo Fogli, presenta Carla Polverino

• Ore 24:00 – Villa Perbene, comicità e teatro

• Ore 01:00 – Tony Tammaro, per chiudere la notte col sorriso

Torrione – Piazza Gian Camillo Gloriosi

• Ore 22:00 – Villa Perbene

• Ore 23:00 – Antonio Diana (ventriloquo)

• Ore 24:00 – Andrea Sannino, artista simbolo della nuova canzone napoletana

Presenta: Rossella Pisaturo

Un evento diffuso con il sostegno delle istituzioni

La Notte Bianca 2025 è promossa con il patrocinio e il supporto di:

• Comune di Salerno

• Regione Campania

• Provincia di Salerno

• Camera di Commercio di Salerno

• Scabec – Società Campana Beni Culturali

• Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana

• Fondazione della Comunità Salernitana

• Fenailp – Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti

Radio Partner ufficiali

• Radio Bussola 24 – Il potere della musica

• RCS75 Digital Radio

• Romantica Radio

Una notte di cultura, musica e passione. Salerno vi aspetta

La Notte Bianca di Salerno 2025 è una festa per tutti: cittadini, famiglie, visitatori.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.

Non resta che scendere in strada e vivere questa giornata unica.