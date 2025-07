Incendio a Posillipo, fiamme alte visibili da tutta Napoli: intervengono i Vigili del Fuoco

Un violento incendio è divampato nel pomeriggio di oggi sulla collina di Posillipo, a Napoli, generando paura e apprensione tra i residenti. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 16:00 nella zona compresa tra via Catullo e via Stazio, un’area residenziale affacciata sul Golfo.

A lanciare l’allarme sui social è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha diffuso alcune immagini e segnalazioni preoccupanti. Secondo quanto riferito da chi abita nei paraggi, le fiamme hanno raggiunto un’intensità tale da lambire almeno tre piani di alcune palazzine, con colonne di fumo visibili anche a grande distanza.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono giunti sul posto con diverse squadre per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Al momento non si segnalano feriti, ma la situazione è ancora in evoluzione e sotto stretto monitoraggio.

Restano da chiarire le cause dell’incendio, mentre cresce la preoccupazione per l’ondata di roghi che, complici le alte temperature e il vento, stanno colpendo diverse zone della città.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.