“Il Giocattolo Sospeso”: il 3 gennaio 2026 torna la serata solidale della Fondazione Super Sud ETS e del Banco Alimentare Campania per donare sorrisi ai bambini più fragili

A Mercato S. Severino una serata di solidarietà, arte e condivisione con il sostegno di LEGO.

Torna anche nel 2026 “Il Giocattolo Sospeso”, la serata solidale promossa dalla Fondazione Super Sud ETS in collaborazione con Banco Alimentare Campania, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 20.30 presso la sede del Banco Mercato S. Severino, in Piazza Don Luigi Giussani 1 – località Sibelluccia (SA). L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di giocattoli destinati ai bambini più fragili, in particolare piccoli pazienti ricoverati negli ospedali e ospitati nelle strutture sostenute dalla Fondazione. Un gesto semplice ma carico di significato, capace di trasformarsi in speranza, sorriso e conforto per chi vive situazioni di difficoltà. Grazie al sostegno di LEGO, main sponsor dell’evento, i contributi raccolti daranno vita a un suggestivo albero di Natale composto interamente da giocattoli LEGO, simbolo concreto della generosità collettiva. I giochi saranno successivamente distribuiti ai bambini da simpatici supereroi, rendendo il momento della donazione un’esperienza di gioia e magia. L’evento è realizzato in collaborazione con il Banco Alimentare Campania e con il main sponsor Movida in Tour, con il supporto di numerose realtà associative e culturali del territorio, tra cui Athena Arte Baronissi, AVO – Associazione Volontari Ospedalieri, Adorea, Crescere Insieme Oltre il Teatro, AIL Salerno, Salerno Musica Tutela e UNI in Strada, a testimonianza di una rete solidale sempre più ampia e partecipata. Nel corso della serata, spazio anche alla cultura e all’arte: l’artista Hanen Mekrassi esporrà alcune delle proprie opere, contribuendo a rendere l’evento un momento di incontro tra solidarietà, bellezza e impegno sociale.

“Il Giocattolo Sospeso è molto più di un evento benefico: è un’occasione per ricordarci che, anche con piccoli gesti, possiamo fare grandi cose. Donare un giocattolo significa regalare un sorriso, un momento di serenità e far sentire ogni bambino meno solo. È questo il cuore della missione della Fondazione Super Sud», dichiara Giovanni D’Avenia, Presidente della Fondazione Super Sud ETS”.

Roberto Tuorto, Direttore del Banco Alimentare Campania, dichiara: “Si rinnova ogni anno questo bellissimo evento per tanti bambini che passano le festività negli ospedali. Ringrazio anche l’associazione AGE e i suoi volontari che, travestiti da supereroi, porteranno i doni negli ospedali pediatrici della Campania”.

La partecipazione alla serata è possibile tramite l’acquisto di un biglietto con contributo minimo di 25 euro. Per chi non potrà essere presente, è comunque possibile sostenere l’iniziativa effettuando una donazione indicando nella causale:

“Erogazione liberale a Fondazione Super Sud ETS – Il Giocattolo Sospeso”, oppure tramite versamento all’IBAN della Fondazione Super Sud ETS: IT75D0326815201052663803560. Come ricorda una celebre frase di Santa Teresa di Calcutta, che accompagna il messaggio dell’iniziativa: “Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore.”

Un invito aperto a tutta la comunità a partecipare e contribuire, perché insieme è possibile fare la differenza e portare un sorriso dove ce n’è più bisogno.