Ad Avellino la festa dei trattori che unisce grandi e piccoli

Il 4 gennaio 2026, a partire dalle ore 18.00, piazza Kennedy (ex Piazza Macello) ad Avellino si trasformerà in un grande spazio di festa, luci e musica. Un evento pensato per coinvolgere famiglie, bambini e cittadini di tutte le età, dove la campagna incontra la città in un clima di gioia e condivisione.

Il Comitato Agricoltori Avellinesi M.V.S., che aderisce alCoordinamento Agricoltori e Pescatori Italiani – #COAPI, organizza una serata speciale in cui i protagonisti saranno i trattori illuminati, simbolo del lavoro agricolo e della vita delle nostre comunità. Attraverso suggestive riprese con drone, i mezzi agricoli formeranno il 2025, che verrà simbolicamente sostituito dal 2026, per salutare insieme il nuovo anno con un messaggio di speranza e partecipazione.

La piazza sarà animata da dj set, giochi di luce e musica. Per i più piccoli ci saranno dolci offerti dagli agricoltori, consegnati da Babbo Natale e dalla Befana, per rendere la festa davvero unica e indimenticabile per grandi e piccini. Non mancherà un brindisi collettivo di auguri, aperto a tutti, per iniziare il nuovo anno insieme.

Dietro l’atmosfera di festa c’è anche un messaggio importante. Oggi la stessa crisi colpisce agricoltori e consumatori: ai primi vengono riconosciuti prezzi troppo bassi per il loro lavoro, mentre i cittadini pagano sempre di più prodotti che spesso hanno perso ogni legame con il territorio. Il nemico è lo stesso e sta nelle filiere lunghe e opache che schiacciano chi produce e chi consuma.

Per quanto l’iniziativa non sia una protesta, è comunque un momento di sensibilizzazione e incontro, per invitare i cittadini a leggere le etichette, scegliere prodotti italiani veri, sostenere l’acquisto diretto dal contadino e i piccoli negozi di prossimità, che rappresentano la bellezza e la ricchezza dei nostri centri urbani.

Difendere le produzioni artigianali significa garantire un prezzo giusto all’agricoltore e un prezzo giusto anche al consumatore, costruendo un’alleanza concreta per la sovranità alimentare e per il futuro dell’economia locale.

Il 4 gennaio ad Avellino, con tutta la famiglia, una festa che coinvolge, unisce e accende il nuovo anno nel segno del vero Made in Italy e del cibo sano per tutti.