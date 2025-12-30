Centro per l’autismo di Contrada Serroni: consegnato il cantiere. Investimento complessivo di 150 mila euro

L’Amministrazione comunale di Avellino compie un passo concreto verso l’attivazione del Centro sociosanitario per soggetti autistici di contrada Serroni, procedendo all’affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione della struttura. La consegna del cantiere è già avvenuta, consentendo l’immediato avvio delle attività previste dal progetto.

Con determinazione dirigenziale del II Settore – Politiche Europee, Cultura e Turismo – Gestione del Patrimonio, è stato affidato il Lotto 1 dell’intervento all’operatore economico “PIBE General Contractor s.r.l.”, con sede ad Avellino, per un importo di 85.409,20 euro oltre IVA, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023. Risulta già affidato anche il Lotto 2, relativo all’impianto di elettroosmosi per un importo di 21.001,80 euro oltre IVA.

L’intervento complessivo è finanziato per 150.000 euro con risorse del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Campania e consentirà di completare e rendere pienamente operativa una struttura già ultimata ma finora non attivata, rispondendo a un’esigenza significativa del territorio in ambito sociosanitario.