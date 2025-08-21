ALMANACCO DEL GIORNO. Venerdí, 22 Agosto 2025

S. MARIA REGINA

—————————-



Settimana n. 34

Giorni dall’inizio dell’anno: 234/131

A Roma il sole sorge alle 05:27 e tramonta alle 18:59 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:33 e tramonta alle 19:18 (ora solare)

Luna: 4.13 (lev.) 18.50 (tram.)

Proverbio del giorno:

Chi vuole aver del mosto, zappi le viti d’agosto.

Aforisma del giorno:

Animo abbattuto e volto triste e ferita al cuore è una donna malvagia; mani inerti e ginocchia infiacchite, tale colei che non rende felice il proprio marito. (Siracide)