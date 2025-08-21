SANT’Oggi. Venerdì 22 agosto la chiesa celebra la Beata Vergine Maria Regina, san Filippo Benizi e san Sinforiano di Autun

22 agosto: san Filippo Benizi, nacque a Firenze il 15 agosto 1233, discendeva da due nobili famiglie: i Benizi e i Frescobaldi. All’età di 13 anni venne mandato a Parigi per studiare medicina e, a soli 19 anni, ottenne il dottorato in medicina e filosofia all’Università di Padova, dove si laureò nel 1253. Lavorò come medico a Firenze per un anno, studiando la Bibbia e i Padri della Chiesa nel tempo libero. Entrò nel 1254 come fratello laico nell’Ordine dei Servi di Maria (serviti) presso il convento di Monte Senario e prese poi i voti. Ad attrarlo potrebbe essere stato proprio il genere di vita evangelica, umile e ritirata condotta dai primi frati e la loro dedizione al servizio della Beata Vergine Maria; lo avrebbe. Venne ordinato sacerdote a Siena nel 1258 e assunse diversi incarichi di responsabilità nell’Ordine e la direzione di vari conventi. Il 5 giugno 1267 venne eletto Priore generale dell’ordine Servita, di cui riformò gli statuti rendendolo definitivamente un ordine mendicante: collaborò con santa Giuliana Falconieri alla fondazione del Terz’Ordine femminile delle Oblate Servite (mantellate), da cui ebbe poi origine il ramo femminile dell’Ordine. Per sua opera, l’ordine ebbe rapida diffusione, soprattutto in Italia e Francia. Filippo si occupò anche della redazione delle regole e della costituzione dell’ordine. Quando papa Clemente IV morì, pare che il cardinale Pietro Ottobuoni, protettore dei serviti, avesse proposto Filippo come successore. Filippo si nascose vicino a Radicofani (Siena) e qui il beato Vittorio dei Servi di Maria si prese cura di lui per tre mesi. Passato il pericolo, partì per una visita ai fratelli in Germania e in Francia. Nel 1274 partecipò al secondo concilio di Lione, dove fece un’ottima impressione ai presenti, tanto che gli fu ascritto il dono delle lingue. Nel 1285 Filippo sentì di essere prossimo alla morte, partì allora per fare visita al neo-eletto papa Onorio IV a Perugia. A Firenze tenne un capitolo generale annunciando la sua prossima dipartita: «Amatevi l’un l’altro» disse ai fratelli. Poi si ritirò nella casa dell’ordine più piccola e misera, quella di Todi. Appena arrivato tutta la città lo accolse con gioia: Filippo si recò subito all’altare di Maria e si prostrò a terra esclamando: «Questo è il mio riposo per l’eternità». Alle 3 del pomeriggio di quello stesso giorno cadde ammalato. Fece chiamare la comunità e disse loro: «Amatevi a vicenda, rispettatevi a vicenda, sopportatevi a vicenda». Spirò sette giorni più tardi contemplando il crocifisso. Morì il 22 agosto 1285.

22 agosto: san Sinforiano di Autun (Symphorien d’Autun), nacque a Autun (Francia) nel II secolo, era figlio di un nobile di nome Fausto e della sua consorte Augusta. Si trattava di una delle prime famiglie a praticare la fede cristiana ad Autun (Francia), città allora ancora pagana, dove si adoravano prevalentemente Apollo, Diana e Cibele. Sinforiano fu martirizzato presumibilmente sotto Valeriano, quando Aureliano era ancora governatore della Gallia. Un giorno, assistendo ad una processione in onore della dea Cibele, Sinforiano pronunciò alcune frasi di scherno al suo indirizzo. Udito da alcuni pagani, fu trascinato in tribunale davanti al console Eraclio, rappresentante il potere di Roma, che lo fece battere e quindi incarcerare. Giudicato alcuni giorni dopo, fu condannato alla decapitazione. Alcune pie persone ne prelevarono la salma e la deposero non lontano dal luogo del martirio, nei pressi di una fontana. Morì nel 178 d.C.