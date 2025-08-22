“ACCADDE OGGI”. 22 agosto 1851: nasce la leggenda dell’America’s Cup

Il 22 agosto 1851 è una data destinata a rimanere scolpita nella storia della vela internazionale. Quel giorno, nelle acque attorno all’Isola di Wight, lo schooner statunitense America trionfò contro una flotta di imbarcazioni britanniche, inaugurando quella che sarebbe diventata la più antica competizione sportiva internazionale ancora in corso: l’America’s Cup.

La sfida

La regata fu organizzata dal Royal Yacht Squadron, club velico britannico che rappresentava l’élite della marina a vela del tempo. Vi parteciparono 14 yacht inglesi, pronti a difendere l’orgoglio della Royal Navy e a confermare la supremazia nautica del Regno Unito.

Gli Stati Uniti presentarono lo schooner America, una barca innovativa dal design moderno, costruita a New York dai fratelli George e James Steers. Con le sue linee eleganti e veloci, rappresentava un salto tecnologico rispetto alle tradizionali imbarcazioni britanniche.

La vittoria

Lo schooner America dominò la regata. Tagliò il traguardo con largo vantaggio, lasciando indietro tutti gli avversari. La Regina Vittoria, assistendo alla gara, avrebbe chiesto:

«Chi è secondo?»

La celebre risposta fu:

«Maestà, non c’è nessun secondo.»

Una frase che sarebbe rimasta per sempre legata al mito dell’America’s Cup.

La nascita del trofeo

Il trofeo, una preziosa coppa d’argento battuto, venne donato dal Royal Yacht Squadron al New York Yacht Club. Da quel momento prese il nome di America’s Cup, in onore dell’imbarcazione vincitrice.

Una tradizione lunga oltre 170 anni

Da quel giorno del 1851, l’America’s Cup divenne la competizione velica più prestigiosa al mondo, sinonimo di innovazione tecnologica, rivalità sportiva e fascino marinaro. Negli anni, il trofeo ha visto sfidarsi le nazioni più potenti, dalle flotte britanniche e statunitensi fino ai moderni team di Nuova Zelanda, Italia, Australia e Svizzera, trasformandosi in un appuntamento globale che unisce sport e spettacolo.

Quella prima vittoria dello schooner America non fu solo un successo sportivo, ma il simbolo dell’ingegno e dell’audacia navale statunitense. Un colpo d’orgoglio che aprì le vele a una delle più longeve e prestigiose tradizioni della storia sportiva mondiale.