ALMANACCO DEL GIORNO. Sabato, 23 Novembre 2024

S. CLEMENTE PAPA

Per San Clemente il verno mette un dente.

Quanto grandi sono la stoltezza e la durezza di cuore dell’uomo: egli pensa soltanto alle cose di oggi e non piuttosto alle cose future. In ogni azione, in ogni pensiero, dovresti comportarti come se tu dovessi morire oggi stesso; ché, se avrai retta la coscienza, non avrai molta paura di morire. (T. da Kempis)