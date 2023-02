ALMANACCO DEL GIORNO. Sabato, 11 Febbraio 2023

S. DANTE , B.V. DI LOURDES

Settimana n. 06

Giorni dall’inizio dell’anno: 42/323

A Roma il sole sorge alle 07:11 e tramonta alle 17:37 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:31 e tramonta alle 17:43 (ora solare)

Luna: 9.47 (tram.) 23.27 (lev.)

Proverbio del giorno:

Febbraio viene colle tempeste e se ne va con il sole.

Aforisma del giorno:

Senza mostrarsi, senza udir la sua voce, Gesù m’istruisce nell’intimo: non è per mezzo dei libri, perché non capisco quello che leggo, ma talvolta una parola come questa che ho trovato alla fine dell’orazione (dopo essere rimasta nel silenzio e nell’aridità) viene a consolarmi: Ecco il maestro che ti do, ti insegnerà tutto quello che devi fare. Voglio farti leggere nel libro di vita, ov’è contenuta la scienza di Amore. (Santa Teresa di Gesù Bambino)