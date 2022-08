ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledí, 31 Agosto 2022

S. ARISTIDE MARTIRE

Settimana n. 35

Giorni dall’inizio dell’anno: 243/122

A Roma il sole sorge alle 05:36 e tramonta alle 18:45 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:44 e tramonta alle 19:02 (ora solare)

Luna: 9.39 (lev.) 20.49 (tram.)

Proverbio del giorno:

Poco mosto, vil d’agosto.

Aforisma del giorno:

Osserva bene: sempre che la tentazione ti dispiacerà, non vi è cosa da temere. Ma perché ti dispiace ella, se non perché non vorresti sentirla? Queste tentazioni sì importune vengono dalla malizia del demonio, ma il dispiacere e la sofferenza che ne risentiamo vengono dalla misericordia di Dio, il quale, contro la volontà del nemico nostro, ritrae dalla sua malizia la santa tribolazione, per mezzo della quale egli purifica l’oro che vuol mettere nei suoi tesori. Dico ancora: le tentazioni sono del demonio e dell’inferno, ma le tue pene ed afflizioni sono di Dio e del paradiso; le madri sono di Babilonia, ma le figlie sono di Gerusalemme. Disprezza le tentazioni ed abbraccia le tribolazioni. No, no, mia figliuola, lascia soffiare il vento e non pensare che lo squillo delle foglie sia il rumore delle armi. (S. Pio da Pietrelcina)