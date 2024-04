ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledí, 24 Aprile 2024

S. FEDELE , S. GASTONE

Settimana n. 17

Giorni dall’inizio dell’anno: 115/251

A Roma il sole sorge alle 05:15 e tramonta alle 19:01 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:20 e tramonta alle 19:21 (ora solare)

Luna: 5.16 (tram.) 19.50 (lev.)

Luna piena alle ore 00.51.

Proverbio del giorno:

Aprile bagnato, contadino fortunato.

Aforisma del giorno:

Tutti gli animali diffidano dell’uomo, e non a torto: ma una volta sicuri che non gli si vuol nuocere, la loro fiducia diventa così assoluta che bisogna essere un barbaro per abusarne. (J. J. Rousseau)