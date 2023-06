ALMANACCO DEL GIORNO. Giovedí, 8 Giugno 2023

S. MEDARDO VESCOVO

Settimana n. 23

Proverbio del giorno:

Finché giugno non è all’otto, non togliere il cappotto.

Aforisma del giorno:

Amate la gente senza chiedere nulla in contraccambio. Anche quando l’altro non vi potrà dare nulla di buono, amatelo. Non vogliate bene ai vostri compagni soltanto perché sono bravi, perché scambiano con voi tante cose; vogliate bene anche a coloro che non vi danno nulla. (Don Tonino Bello)