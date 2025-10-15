Marigliano, Stefano Bandecchi incontra i cittadini con Felice Spera

Prosegue il tour elettorale del candidato alla presidenza della Regione Campania, Stefano Bandecchi, che farà tappa a Marigliano domenica 19 ottobre, alle ore 11:00, presso la sede di Corso Umberto I, 347.
All’incontro parteciperà anche il candidato al Consiglio Regionale Felice Spera, con cui Bandecchi presenterà idee, proposte e priorità del programma politico in vista delle prossime elezioni regionali.
L’appuntamento rappresenta un momento di confronto diretto con i cittadini e gli elettori del territorio, incentrato sui temi dello sviluppo locale, dell’economia campana e del rilancio dei servizi pubblici.