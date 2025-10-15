Avella: l’Associazione Nicola Pugliese ospita Marco Ciriello e il suo nuovo libro “Un giorno di questi”

L’Associazione Culturale Nicola Pugliese presenta il libro “Un giorno di questi” dello scrittore Marco Ciriello, edito da Rubbettino Editore. L’appuntamento è per venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 18:30, nella Sala Alvarez de Toledo del Palazzo Baronale in Piazza Municipio ad Avella (AV).

L’incontro, aperto alla stampa e alla cittadinanza, sarà moderato dal giornalista Giuliano Delli Paoli e vedrà la partecipazione dell’autore, che dialogherà con il pubblico sul suo nuovo romanzo e sui temi che lo attraversano.

L’iniziativa rientra nelle attività promosse dall’Associazione Culturale Nicola Pugliese, da anni impegnata nella valorizzazione della letteratura e della cultura come strumenti di crescita civile e collettiva. Un’occasione per avvicinarsi a una voce originale del panorama narrativo italiano e per condividere, nel cuore di Avella, un momento di autentico confronto culturale.

