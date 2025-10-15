Benevento, dieci anni dopo l’alluvione del 2015: la forza della memoria e la cultura della prevenzione

Benevento, 15 ottobre 2015 – 15 ottobre 2025.
Dieci anni dopo l’alluvione che devastò il Sannio, la città ricorda quel tragico evento con una giornata dedicata alla memoria e alla prevenzione.
L’alluvione del 2015 resta una ferita ancora viva per il territorio, ma anche un insegnamento prezioso. Come ricorda la Protezione Civile della Regione Campania, di fronte a eventi improvvisi come una piena o un’alluvione il tempo non basta: non c’è modo di salvare le cose materiali, ma solo di mettersi in salvo.
Oggi, a distanza di dieci anni, Benevento torna a riflettere su quanto accaduto, trasformando il ricordo in coscienza e responsabilità.
L’invito è chiaro:
• riconoscere i segnali di pericolo,
• seguire le indicazioni delle autorità,
• adottare comportamenti corretti.
La giornata è segnata anche da esercitazioni di protezione civile in corso in città, momenti fondamentali per accrescere la consapevolezza e la capacità di risposta della popolazione. Un modo concreto per dire che la memoria non è solo commemorazione, ma anche preparazione e prevenzione.
Un messaggio forte arriva dalla Protezione Civile della Regione Campania, che ribadisce l’importanza di fare rete e di partecipare attivamente alle iniziative di formazione sul rischio idrogeologico.
Dieci anni dopo, Benevento guarda avanti, ricordando che solo attraverso la conoscenza e la collaborazione si può davvero costruire una comunità più sicura e pronta ad affrontare le emergenze.