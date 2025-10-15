Benevento, dieci anni dopo l’alluvione del 2015: la forza della memoria e la cultura della prevenzione

Benevento, 15 ottobre 2015 – 15 ottobre 2025.

Dieci anni dopo l’alluvione che devastò il Sannio, la città ricorda quel tragico evento con una giornata dedicata alla memoria e alla prevenzione.

L’alluvione del 2015 resta una ferita ancora viva per il territorio, ma anche un insegnamento prezioso. Come ricorda la Protezione Civile della Regione Campania, di fronte a eventi improvvisi come una piena o un’alluvione il tempo non basta: non c’è modo di salvare le cose materiali, ma solo di mettersi in salvo.

Oggi, a distanza di dieci anni, Benevento torna a riflettere su quanto accaduto, trasformando il ricordo in coscienza e responsabilità.

L’invito è chiaro:

• riconoscere i segnali di pericolo,

• seguire le indicazioni delle autorità,

• adottare comportamenti corretti.

La giornata è segnata anche da esercitazioni di protezione civile in corso in città, momenti fondamentali per accrescere la consapevolezza e la capacità di risposta della popolazione. Un modo concreto per dire che la memoria non è solo commemorazione, ma anche preparazione e prevenzione.

Un messaggio forte arriva dalla Protezione Civile della Regione Campania, che ribadisce l’importanza di fare rete e di partecipare attivamente alle iniziative di formazione sul rischio idrogeologico.

Dieci anni dopo, Benevento guarda avanti, ricordando che solo attraverso la conoscenza e la collaborazione si può davvero costruire una comunità più sicura e pronta ad affrontare le emergenze.