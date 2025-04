Capaccio, Elezioni Comunali: Apertura delle Liste e Inizio della Campagna Elettorale per il 26 Maggio

A Capaccio, dalle 7:00 di domani, 25 aprile, fino alle 12:00 di sabato 26 aprile, sarà possibile presentare le liste per le elezioni comunali che si terranno il prossimo 26 maggio. Questo periodo segna l’inizio di un mese decisivo per la campagna elettorale, che vedrà il paese impegnato in una corsa a tre per la carica di Sindaco, a seguito della vacanza amministrativa lasciata dalle dimissioni dell’ex Sindaco e attuale Presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri. Con l’apertura delle liste, i vari schieramenti avranno a disposizione poco più di un mese per presentarsi agli elettori e diffondere i propri programmi elettorali. La città, infatti, si trova attualmente senza un’amministrazione comunale, situazione che rende particolarmente rilevante questo appuntamento elettorale. Dopo il passo indietro di Alfieri, Capaccio è in attesa di un nuovo leader che possa guidare il comune verso la ripresa e la crescita. Salvo imprevisti dell’ultimo minuto, sono tre i principali candidati alla carica di Sindaco: Gaetano Paolino, Simona Corradino e Carmine Caramante. Ciascuno di loro porta avanti proposte politiche e amministrative differenti, ma tutti con l’intento di rilanciare il comune e risolvere le problematiche locali. La competizione si preannuncia particolarmente accesa, con i candidati pronti a entrare nel vivo della campagna elettorale, che si svolgerà a pochi giorni dalle festività che tradizionalmente segnano l’inizio delle attività politiche. Il futuro Sindaco di Capaccio avrà il compito di affrontare numerose sfide, dalla gestione dei servizi pubblici al rafforzamento della sicurezza e dello sviluppo economico del territorio. L’attuale vuoto amministrativo ha creato una sensazione di incertezza tra i cittadini, che ora sperano in un nuovo inizio. La figura del prossimo primo cittadino diventa quindi fondamentale per restituire fiducia e stabilità alla comunità. Mancano ormai poche settimane all’appuntamento elettorale, e l’attesa cresce tra la popolazione di Capaccio. I cittadini sono pronti a fare la loro scelta, determinati a individuare il leader che saprà rispondere alle loro esigenze e guidare la città con competenza e visione. Con l’inizio ufficiale della campagna elettorale, si preannunciano incontri, comizi e confronti pubblici che faranno da prologo alla decisione finale, che avverrà il 26 maggio.