NON E’ PIU’. Sperone, addio a Romeo Di Lorco Sgambati: aveva 66 anni

Sperone (AV) – Si è spento all’età di 66 anni il signor Romeo Di Lorco Sgambati, lasciando nel dolore la moglie Teresa Michela Gaglione, i figli Andrea e Francesco, la madre Marianna Napolitano, la nuora Ada De Gennaro, i fratelli Angelo e Nicola, la sorella Maria, oltre a cognati, cognate, nipoti e tutti i parenti.

Il rito funebre si terrà domani, domenica 27 aprile 2025, nella chiesa di Sant’Elia in piazzale S. Elia a Sperone, dove alle ore 16:00 sarà celebrata la cerimonia religiosa. La salma giungerà in chiesa alle ore 15:00. Dopo la funzione, la famiglia saluterà il caro Romeo in chiesa.

I familiari hanno chiesto di non inviare fiori. Alla comunità è stato rivolto un sentito ringraziamento per la vicinanza e l’affetto dimostrato in questo momento di grande dolore.