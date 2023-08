NON È PIÙ’. Mugnano del Cardinale, lutto Antonio Patriciello – ‘O Barrista

Ne danno il triste annuncio la moglie Anna Fiordelisi, i figli Michelina, Maria Antonietta, Teresa, Elena e Maurizio, la sorella Nunziatina, i generi Nicola Acetta, Aniello Acierno, Sebastiano Fato e Colucci Antonio, la nuora Enza De Gennaro, i cognati, le cognate e i parenti tutti. I funerali avranno luogo il 21 agosto 2023 alle ore 16 partendo dalla casa dell’Estinto in via Roma 23 per la Parrocchia Maria SS del Carmelo in MUGNANO del Cardinale. Dopo il rito religioso si proseguirà per il Cimitero di Mugnano.