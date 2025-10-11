Vertenza Aurubis: Arrivano i TEDESCHI

La visita imprevista e non programmata ad Avellino, dei vertici della multinazionale tedesca AURUBIS è una novità tutta da scoprire.

Il malfunzionamento dell’Alto Forno, appena ristrutturato con diversi milioni di euro, ha fatto scattare una emergenza che ha il sapore della smentita delle tesi della Direzione di Avellino.

Le denunce di Ciro Brosca, che hanno portato al suo licenziamento, hanno trovato conferma.

Il tentativo di mettere tutto a tacere è fallito.

Le verità stanno emergendo e si prospettano altre interessanti novità nella prossima settimana.

Intanto le RSU dopo il fallimento dell’ultimo tentativo di conciliazione consumato all’Unione Industriali di Avellino, hanno deciso lo stato di agitazione e il blocco dello straordinario con la relativa sospensione delle relazioni sindacali in attesa di chiarimenti sul futuro di Ciro Brosca che da giorni riceve tantissimi attestati di stima e solidarietà.

Ieri è arrivata la solidarietà dei lavoratori della Ferrari di Modena capeggiati dal comprovinciale Antonio Carbone