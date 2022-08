Ne danno il triste annuncio i nipoti Rosa, Angela e Pasquale Pio, il fratello Salvatore Lippiello, la cognata Maddalena Sorrentino, i nipoti e parenti tutti. I funerali in forma privata con dispensa dalle visite a casa avranno luogo domani 17 c.m. alle ore 16,30 nella Chiesa di San Giovanni in Avella. Dopo il rito religioso si proseguirà in forma privata per il Cimitero di Avella.