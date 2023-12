Festa prenatalizia dedicata ai Santi Lucia e Agnello venerati nel paese collinare. Cone ogni anno il 13 e 14 Dicembre ci sarà la Processione dei due Santi. Due giorni molto sentiti dai fedeli che partecipano alle Sante Messe come la Domenica. I due Santi sono venerati per la protezione degli occhi (Santa Lucia) e contro i dolori reumatici (Sant’Aniello). Quindi festa molto sentita non solo a Visciano ma in tutta la Campania, nel Nolano come Roccarainola ed altri comuni. Nicola Valeri